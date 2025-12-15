أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب

ونشر المومني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نبارك لنشامى منتخبنا الأبطال 🇯🇴 التأهل بجدارة لنهائي بطولة كأس العرب. أداء يرفع الرأس، في مباراة أبهى ما فيها الروح الرياضية والأخوة مع المنتخب السعودي الشقيق".
ويعكس هذا التعليق الرسمي الدعم الكبير من الحكومة للمنتخب الوطني، ويؤكد الفخر بالأداء المشرف للاعبين وروحهم القتالية التي مكنتهم من بلوغ النهائي، حيث يستعد النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية المقررة يوم 18 كانون الأول 2025، وسط آمال جماهيرية واسعة بتحقيق إنجاز عربي جديد لكرة القدم الأردنية.
