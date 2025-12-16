الثلاثاء 2025-12-16 12:34 ص

أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب
الثلاثاء، 16-12-2025 12:00 ص
الوكيل الإخباري-  أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سعادته بتأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه على المنتخب السعودي في نصف النهائي. اضافة اعلان


وعبّر الحساب الرسمي للفيفا عبر منصاته الرقمية عن حماسه للإنجاز الأردني بعبارة موجزة وحماسية: "في العلالي يا الأردن".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة تأثير الغذاء على جودة النوم

"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

ب

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

أخبار محلية أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

ل

شؤون برلمانية الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب

تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات

ترند تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات

أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب

أخبار محلية أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة