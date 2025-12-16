أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

وعبّر الحساب الرسمي للفيفا عبر منصاته الرقمية عن حماسه للإنجاز الأردني بعبارة موجزة وحماسية: "في العلالي يا الأردن".
