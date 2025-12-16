أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سعادته بتأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه على المنتخب السعودي في نصف النهائي. اضافة اعلان





وعبّر الحساب الرسمي للفيفا عبر منصاته الرقمية عن حماسه للإنجاز الأردني بعبارة موجزة وحماسية: "في العلالي يا الأردن".



