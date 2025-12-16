تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء

ويشمل القرار كافة الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية.
وسيتم متابعة الدراسة عبر منصة "مدرستي" والمنصات التعليمية المعتمدة لضمان استمرار العملية التعليمية دون أي انقطاع.
ويغطي القرار مدينة الرياض بالإضافة إلى عشر محافظات مجاورة، وهي: الدرعية، الخرج، الدلم، الحريق، حوطة بني تميم، ثادق، حريملاء، المزاحمية، رماح، وضرماء.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية ضرورية في ظل الظروف الجوية المتوقعة، لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في قطاع التعليم.
