الثلاثاء 2025-12-16 02:14 ص

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء
تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء
الثلاثاء، 16-12-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن اليوم الاثنين، عن تعليق الدراسة الحضورية في مدينة الرياض وعدد من المحافظات المحيطة بها ليوم غدٍ الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد، وذلك استنادًا إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد، تأكيدًا على أولوية سلامة جميع منتسبي العملية التعليمية.اضافة اعلان


ويشمل القرار كافة الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية.

وسيتم متابعة الدراسة عبر منصة "مدرستي" والمنصات التعليمية المعتمدة لضمان استمرار العملية التعليمية دون أي انقطاع.

ويغطي القرار مدينة الرياض بالإضافة إلى عشر محافظات مجاورة، وهي: الدرعية، الخرج، الدلم، الحريق، حوطة بني تميم، ثادق، حريملاء، المزاحمية، رماح، وضرماء.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية ضرورية في ظل الظروف الجوية المتوقعة، لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في قطاع التعليم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي رئيس الأركان البريطاني يدعو للاستعداد للحرب

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء

عربي ودولي تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا الثلاثاء

ب

طب وصحة تأثير الغذاء على جودة النوم

"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

ب

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

أخبار محلية أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

ل

شؤون برلمانية الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة