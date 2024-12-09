 
الثلاثاء 2024-12-10 12:47 ص
 

إسرائيل تشن غارات على ميناء اللاذقية ومنشآت عسكرية في سوريا

غارات جوية
غارات جوية
الإثنين، 09-12-2024 11:36 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على ميناء اللاذقية شمالي غرب سوريا، مستهدفا سفنا وزوارق حربية تابعة للجيش السوري كانت راسية في الميناء.

اضافة اعلان


واستهدفت الضربة الإسرائيلية منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن عمليات واسعة النطاق في مختلف أنحاء سوريا بهدف تدمير ما وصفته بـ"ما تبقى من الجيش السوري"، مضيفة أن سلاح الجو نفذ أكثر من 150 هجوما عسكريا في سوريا يومي الأحد والاثنين.


وأشارت إلى أن إسرائيل ستواصل استهداف منشآت بسوريا تضم أسلحة استراتيجية خشية وقوعها بيد "المعارضة السورية المسلحة" بعد سيطرتها على البلاد.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم قطر

عربي ودولي قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية

رجل يحمل جثمان شهيد فلسطيني في قطاع غزة

فلسطين شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة

البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون: قواتنا بسوريا في حالة تأهب

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس

علم تونس

عربي ودولي تونس تؤكد دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وترفض التدخلات الأجنبية

غارات جوية

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات على ميناء اللاذقية ومنشآت عسكرية في سوريا

ارشيفية

أخبار محلية معدات عسكرية من القوات المسلحة الأردنية تصل للجيش اللبناني

بشار الأسد

عربي ودولي "واشنطن بوست": الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه!



 




الأكثر مشاهدة