إسرائيل تشن غارات على ميناء اللاذقية ومنشآت عسكرية في سوريا

واستهدفت الضربة الإسرائيلية منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن عمليات واسعة النطاق في مختلف أنحاء سوريا بهدف تدمير ما وصفته بـ"ما تبقى من الجيش السوري"، مضيفة أن سلاح الجو نفذ أكثر من 150 هجوما عسكريا في سوريا يومي الأحد والاثنين.
وأشارت إلى أن إسرائيل ستواصل استهداف منشآت بسوريا تضم أسلحة استراتيجية خشية وقوعها بيد "المعارضة السورية المسلحة" بعد سيطرتها على البلاد.
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