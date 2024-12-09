إسرائيل تشن غارات على ميناء اللاذقية ومنشآت عسكرية في سوريا

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على ميناء اللاذقية شمالي غرب سوريا، مستهدفا سفنا وزوارق حربية تابعة للجيش السوري كانت راسية في الميناء.

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واستهدفت الضربة الإسرائيلية منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن عمليات واسعة النطاق في مختلف أنحاء سوريا بهدف تدمير ما وصفته بـ"ما تبقى من الجيش السوري"، مضيفة أن سلاح الجو نفذ أكثر من 150 هجوما عسكريا في سوريا يومي الأحد والاثنين.