إعادة فتح المجال الجوي العراقي واستئناف الرحلات العابرة

07:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735568 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية، الثلاثاء، بإعادة فتح المجال الجوي العراقي، واستئناف الرحلات العابرة. اضافة اعلان





وقال الموقع إن المجال الجوي الإيراني مفتوح الآن للرحلات الدولية القادمة والمغادرة من طهران؛ بشرط الحصول على إذن مسبق.