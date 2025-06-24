إعادة فتح المجال الجوي العراقي واستئناف الرحلات العابرة

وقال الموقع إن المجال الجوي الإيراني مفتوح الآن للرحلات الدولية القادمة والمغادرة من طهران؛ بشرط الحصول على إذن مسبق.
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