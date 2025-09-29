إعلام: إسرائيل تستعد لعدد من السيناريوهات بينها عملية عسكرية في إيران

وكتبت صحيفة "معاريف" نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع: "نستعد لعدد من السيناريوهات بينها عملية عسكرية أخرى في إيران".
وأضاف المقال: "نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق أفضل الشروط لوقف إطلاق النار في غزة".
وتخيّم على الأوساط الإسرائيلية مخاوف من سوء تقدير إيران وإقدامها على شن هجوم مباغت على إسرائيل وسط الضغوط الاقتصادية التي ستعاني منها بعد فرض "آلية الزناد" عليها.
كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم": "تنتاب إسرائيل مخاوف من أن تخطئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقدير بشأن إسرائيل أو تحاول الانتقام منها".
وبعد دخول بند "العودة الفورية للعقوبات" حيّز التنفيذ وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، تستعد إسرائيل لفترة غير مستقرة بشكل خاص مع إيران قد تمتد شهرين، تشمل احتمال وقوع خطأ في التقدير يدفع طهران إلى شن هجوم على إسرائيل. حسب الصحيفة الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.
