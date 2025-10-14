إيران ترى أن نداء ترامب من أجل السلام "يتعارض" مع تصرفات بلاده

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الرغبة في السلام والحوار التي أعرب عنها الرئيس الأميركي تتعارض مع "التصرفات العدوانية والإجرامية للولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".
جاء ذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست، الاثنين، بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.
وانضمت الولايات المتحدة في حزيران إلى إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران، والتي تعثرت بسبب قضايا مثل التخصيب النووي.
وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل عن حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ
-
ترامب عن قمة شرم الشيخ: ما فعلناه كان عظيماً والتوقيت مثالي
-
مركبة ستارشيب الفضائية تكمل رحلتها التجريبية الحادية عشرة بنجاح
-
بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة
-
فضحهما الميكروفون.. طلب مفاجئ من الرئيس الإندونيسي لترامب خلال قمة شرم الشيخ
-
بكين: أخطرنا واشنطن بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها
-
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
-
الصين تبدأ فرض رسوم موانئ على السفن الأميركية