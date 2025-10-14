الثلاثاء 2025-10-14 10:42 ص
 

إيران ترى أن نداء ترامب من أجل السلام "يتعارض" مع تصرفات بلاده

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 14-10-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران الثلاثاء، أن نداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط يتعارض مع تصرفات الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الرغبة في السلام والحوار التي أعرب عنها الرئيس الأميركي تتعارض مع "التصرفات العدوانية والإجرامية للولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".

جاء ذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست، الاثنين، بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

وانضمت الولايات المتحدة في حزيران إلى إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران، والتي تعثرت بسبب قضايا مثل التخصيب النووي.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
 
 
