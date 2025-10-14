ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن

09:24 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، على منصة تروث سوشيال بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط حالة من الغموض تكتنف اتفاق وقف إطلاق النار مع تأخير إسرائيل للمساعدات.





وحضّ ترامب، حركة حماس على تسليم الجثث المتبقية للمحتجزين المتوفين، قائلا، إنّ هذه الخطوة ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "أزيل عبء كبير، لكن المهمة لم تُنجز" مشيرا إلى أنه لم يتم الوفاء بوعد قُطع بإعادة كل الجثث.



وقعت الاثنين 14 تشرين الأول 2025، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.



ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي طيب رجب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوثيقة على الجلسة الافتتاحية "لقمة شرم الشيخ للسلام" التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية.



نشر البيت الأبيض، منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، الوثيقة الشاملة لإنهاء حرب غزة التي وقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال قمة "شرم الشيخ للسلام".



وتنص الوثيقة على أن الموقعين سيواصلون السعي لتحقيق رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك.



ورحب قادة الدول الموقعون على الوثيقة، بالتقدّم المُحرز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ومستدامة في قطاع غزة، وكذلك بالعلاقات الودية والمفيدة للطرفين بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة.



وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنية، وتنصّ خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.



