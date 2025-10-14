ماليزيا: ترامب سيحضر توقيع "اتفاق السلام "بين تايلاند وكمبوديا

وأوضح حسن، خلال مؤتمر صحافي في كوالالمبور، أن "ترامب يتطلع إلى أن يشهد التوقيع على اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء التوتر الذي تصاعد بين البلدين في الأشهر الماضية.
وكانت مواجهات مسلحة اندلعت في تموز الماضي بين البلدين هي الأعنف منذ عقود، وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعين شخصاً ونزوح نحو 300 ألف آخرين. وتم التوصل لاحقاً إلى وقف لإطلاق النار بوساطة من ترامب، بعد خمسة أيام من الاشتباكات، إلا أن الطرفين تبادلا لاحقاً الاتهامات بخرق الهدنة.
ومن المقرر أن تُعقد قمة آسيان في العاصمة الماليزية من 26 إلى 28 تشرين الأول الجاري، بمشاركة عدد من قادة المنطقة.
