ماليزيا: ترامب سيحضر توقيع "اتفاق السلام "بين تايلاند وكمبوديا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر مراسم توقيع اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا، المزمع عقدها على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح حسن، خلال مؤتمر صحافي في كوالالمبور، أن "ترامب يتطلع إلى أن يشهد التوقيع على اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء التوتر الذي تصاعد بين البلدين في الأشهر الماضية.