الثلاثاء 2025-10-14 12:41 م
 

ماليزيا: ترامب سيحضر توقيع "اتفاق السلام "بين تايلاند وكمبوديا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 14-10-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر مراسم توقيع اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا، المزمع عقدها على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح حسن، خلال مؤتمر صحافي في كوالالمبور، أن "ترامب يتطلع إلى أن يشهد التوقيع على اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء التوتر الذي تصاعد بين البلدين في الأشهر الماضية.


وكانت مواجهات مسلحة اندلعت في تموز الماضي بين البلدين هي الأعنف منذ عقود، وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعين شخصاً ونزوح نحو 300 ألف آخرين. وتم التوصل لاحقاً إلى وقف لإطلاق النار بوساطة من ترامب، بعد خمسة أيام من الاشتباكات، إلا أن الطرفين تبادلا لاحقاً الاتهامات بخرق الهدنة.
ومن المقرر أن تُعقد قمة آسيان في العاصمة الماليزية من 26 إلى 28 تشرين الأول الجاري، بمشاركة عدد من قادة المنطقة.

 
 
