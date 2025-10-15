الأربعاء 2025-10-15 12:36 ص
 

مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء
 
الوكيل الإخباري-   أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى الناتو ماثيو ويتاكر أن دول الناتو ستدلي بـ "إعلان هام" بشأن تخصيص الموارد لشراء الأسلحة لأوكرانيا يوم الأربعاء 15 أكتوبر.اضافة اعلان


وأعاد ويتاكر إلى الأذهان في حديث للصحفيين، يوم الثلاثاء، أن شراء الأسلحة الأمريكية سيتم بتمويل الشركاء الأوروبيين من خلال برنامج PURL الذي قال إنه يعمل "بشكل سلس وفعال".

وأضاف المندوب: "الآن نتوقع أن يواصل حلفاؤنا الأوروبيون المشتريات"، مشيرا إلى أنه يتوقع "إعلانا كبيرا" بهذا الشأن غدا.

واعتبر أن ذلك يجب أن "يساعد على إعداد السيناريو للتوصل إلى صفقة سلام".

يذكر أن الولايات المتحدة اتفقت مع الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو في أغسطس الماضي على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية بتمويل من الدول الأوروبية.

