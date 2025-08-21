الخميس 2025-08-21 07:37 م
 

بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين

الخميس، 21-08-2025 06:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المكتب الصحفي في الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في الكرملين.اضافة اعلان


وشارك في الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والسفير الهندي فيناي كومار.

ووصل جايشانكار إلى موسكو الثلاثاء الماضي. حيث ترأس وزير الخارجية الهندي، بالاشتراك مع مانتوروف، الاجتماع الـ26 للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، وأجرى محادثات مع لافروف اليوم الخميس.

