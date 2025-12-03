ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 800

12:25 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى أكثر من 800 ضحية، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث الأربعاء، فيما ما زال 650 شخصا في عداد المفقودين.





وأفادت أحدث حصيلة بوفاة 804 أشخاص فيما نزح أكثر من 570 ألف شخص جراء الكارثة في ثلاث مقاطعات.

