الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان

الجولان
ارشيفية
الأربعاء، 03-12-2025 10:42 ص
الوكيل الإخباري-   اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر الأربعاء قرارا يعتبر استمرار احتلال إسرائيل وضمّها للجولان السوري غير قانوني، ويطالب بانسحابها إلى خط الرابع من حزيران 1967.اضافة اعلان


وصوتت 123 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته مصر، وعارضته إسرائيل و6 دول، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وينص القرار على أن قرار إسرائيل الصادر في الـ 14 من كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، باطل ولاغٍ وليس له أي شرعية على الإطلاق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير أبرز حفلات نهاية عام 2025 في الوطن العربي

الذهب واستقرار الدولار عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار عالميا

غ

فن ومشاهير "ذباب إلكتروني".. ميادة الحناوي تكشف الحقيقة الكاملة وراء المقطع الصوتي المُشوّه

ت

شؤون برلمانية نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

رب

منوعات صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

معبر رفح البري

فلسطين إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر



 
 





الأكثر مشاهدة