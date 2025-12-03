إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان

12:07 م

الوكيل الإخباري- ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن إسرائيل سترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان بهدف إرساء أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي.





وأبرمت إسرائيل ولبنان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية في العام الماضي، لكن إسرائيل لم توقف هجماتها على حزب الله منذ ذلك الحين.



وقال مكتب نتنياهو إن القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي سيرسل مبعوثا نيابة عنه.

