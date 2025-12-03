إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان

وأبرمت إسرائيل ولبنان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية في العام الماضي، لكن إسرائيل لم توقف هجماتها على حزب الله منذ ذلك الحين.
وقال مكتب نتنياهو إن القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي سيرسل مبعوثا نيابة عنه.
-
أخبار متعلقة
-
قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك
-
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 800
-
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان
-
الولايات المتحدة تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة
-
روبيو: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا
-
ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي
-
الكرملين: المحادثات مع الولايات المتحدة "مفيدة" لكن هناك حاجة لـ"الكثير من العمل"
-
نتنياهو لا يتوقف عن مساعيه في نيل العفو .. ويطالب ترامب بالتدخل