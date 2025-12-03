روبيو: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا

وقال روبيو لفوكس نيوز "ما حاولنا القيام به، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم فيه، هو معرفة ما يمكن أن يتعايش معه الأوكرانيون والذي يمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح لهم التسوية "ليس فقط بإعادة بناء اقتصادهم، بل أيضا بالازدهار كدولة".
