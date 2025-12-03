الأربعاء 2025-12-03 08:28 ص

روبيو: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأربعاء، 03-12-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة بثت الثلاثاء إنه تم إحراز "بعض التقدم" في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.اضافة اعلان


وقال روبيو لفوكس نيوز "ما حاولنا القيام به، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم فيه، هو معرفة ما يمكن أن يتعايش معه الأوكرانيون والذي يمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح لهم التسوية "ليس فقط بإعادة بناء اقتصادهم، بل أيضا بالازدهار كدولة".
 
 


