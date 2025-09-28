استعدادات مكثفة في الكيان تحسبًا لوصول أسطول الصمود

10:50 م

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود" من المتوقع أن يصل إلى سواحل القطاع خلال أربعة أيام، في إطار تحرك بحري دولي يهدف إلى لفت الأنظار إلى الأوضاع الإنسانية في غزة. وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الإسرائيلية تتابع مسار الأسطول عن كثب وتكثّف استعداداتها تحسبًا لوصوله.





وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة أن قوات بحرية إسرائيلية خاصة أجرت تدريبات ميدانية في عرض البحر، استعدادًا لاحتمال التدخل للسيطرة على السفن المشاركة في الأسطول. ويأتي ذلك وسط تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول تداعيات وصول الأسطول، وما قد يحمله من انعكاسات على المشهد الميداني والإنساني في غزة.