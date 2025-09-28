استعدادات مكثفة في الكيان تحسبًا لوصول أسطول الصمود

وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة أن قوات بحرية إسرائيلية خاصة أجرت تدريبات ميدانية في عرض البحر، استعدادًا لاحتمال التدخل للسيطرة على السفن المشاركة في الأسطول. ويأتي ذلك وسط تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول تداعيات وصول الأسطول، وما قد يحمله من انعكاسات على المشهد الميداني والإنساني في غزة.
