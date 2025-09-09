استقالة رئيس وزراء نيبال بعد احتجاجات دامية

وقال الناطق باسم البرلمان إكرام جيري إن "مئات الأشخاص اقتحموا البرلمان وأضرموا النار في المبنى الرئيسي"، بينما أظهرت مقاطع مصوّرة أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من وسط العاصمة.
كما أشعل المتظاهرون النار في منزل رئيس الوزراء، البالغ 73 عامًا، واستولوا على أسلحة من عناصر الشرطة الذين كانوا يحرسون مجمع "سينغا دوربار" الحكومي، وفق ما أفاد صحافيون في الموقع.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس البلاد، أكد أولي أن استقالته تهدف إلى "إفساح المجال أمام حل سياسي وتسوية الأزمات".
وتزامنت استقالته مع استقالة 3 وزراء بينهم وزير الداخلية، بحسب وسائل إعلام .
وتحوّلت الاحتجاجات، التي اندلعت أولًا بسبب حجب منصات التواصل الاجتماعي تنفيذًا لقرار قضائي، سريعًا إلى غضب عارم ضد الفساد والبطالة.
وشهدت العاصمة مواجهات واسعة هاجم خلالها المتظاهرون منازل سياسيين ومبانٍ حكومية، فيما أُضرمت النيران في مقر مجموعة "كانتيبور" الصحافية، وأُلغيت الرحلات الجوية من مطار كاتماندو مؤقتًا بسبب كثافة الدخان، وفقًا للمتحدث باسم مطار المدينة.
ودعا الرئيس رامشاندرا بوديل، مساء اليوم، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس والحوار"، في حين عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "قلق بالغ من تصاعد العنف"، مؤكدًا أن "الإنصات إلى الشباب والحوار هما السبيل الوحيد للحل".
