اعلام بريطاني: لن يُسمح لأسماء الأسد بالعودة ولا تمتلك وثائق صالحة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر في الحكومة البريطانية أن أسماء الأسد - زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد - لم تعد تمتلك وثائق سفر بريطانية صالحة تخولها الدخول إلى بريطانيا، بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها.

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وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الحكومة البريطانية لن تسمح لزوجة الأسد بالعودة إلى البلاد، لأن القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية.



وحسب تقارير استندت إليها الصحيفة، فإن حالة أسماء الأسد تشهد تدهورًا، بسبب إصابتها بسرطان الدم.

وأشارت هذه التقارير إلى أن فرص بقاء أسماء الأسد على قيد الحياة لا تتجاوز 50%.



وكانت السيدة البالغة من العمر 49 عامًا قد أعلنت في مايو/أيار الماضي أنها تخضع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو سرطان عدواني يصيب نخاع العظام والدم. يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تعافيها من سرطان الثدي في عام 2019.



ورغم أنها تحمل الجنسية البريطانية، تظل أسماء الأسد مقيدة بالعقوبات المفروضة عليها لارتباطها بنظام زوجها المخلوع، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن العقوبات ستمنعها من العودة إلى المملكة المتحدة.



حيث فرض الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الثورة السورية في 2011 عقوبات عليها شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبررًا ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به". ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن أبقت على هذه العقوبات.



وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، انهار حكم حزب البعث الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل غرفة العمليات العسكرية.