"الأغذية العالمي" و "اليونيسيف" تطلبان تمويلا إضافيا للاحتياجات الإنسانية في لبنان

وأكدت المنظمتان في بيان مشترك، الاستعداد لمواجهة واقع تفاقم الاحتياجات في الأراضي اللبنانية، مع ضرورة حشد الدعم لاستجابة إنسانية موسعة، عبر تمويل إضافي غير مشروط لتقديم المساعدات.
بترا
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