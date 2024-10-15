 
الثلاثاء 2024-10-15 03:52 م
 
 

"الأغذية العالمي" و "اليونيسيف" تطلبان تمويلا إضافيا للاحتياجات الإنسانية في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 03:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الثلاثاء، أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان في تزايد مستمر نتيجة التصعيد الإسرائيلي، مشيرين إلى ضرورة توفير "تمويل إضافي" للمساعدات الإغاثية.اضافة اعلان


وأكدت المنظمتان في بيان مشترك، الاستعداد لمواجهة واقع تفاقم الاحتياجات في الأراضي اللبنانية، مع ضرورة حشد الدعم لاستجابة إنسانية موسعة، عبر تمويل إضافي غير مشروط لتقديم المساعدات.

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