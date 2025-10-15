الأربعاء 2025-10-15 12:36 ص
 

مستوطن يحتجز 4 فلسطينيين غرب رام الله

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 15-10-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-  احتجز مستعمر، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله.


وقالت مصادر إن مستعمرا احتجز 4 فلسطينيين قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في "وادي سليمان" قرب قرية الطيرة المجاورة، بعد الاعتداء عليهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال التي تدخلت لحماية المستعمر، اعتدت على المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا نجدة الشبان المحتجزين، وأصابت 4 منهم برضوض.

وفا
 
 
