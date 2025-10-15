مستوطن يحتجز 4 فلسطينيين غرب رام الله

وقالت مصادر إن مستعمرا احتجز 4 فلسطينيين قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في "وادي سليمان" قرب قرية الطيرة المجاورة، بعد الاعتداء عليهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال التي تدخلت لحماية المستعمر، اعتدت على المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا نجدة الشبان المحتجزين، وأصابت 4 منهم برضوض.
وفا
