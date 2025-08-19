قائد سلاح الجو الأميركي يعتزم التقاعد قبل انتهاء ولايته

12:19 م

الوكيل الإخباري- أعلن سلاح الجو الأميركي، أنّ قائده الجنرال ديفيد ألفين سيتقاعد في منتصف فترة ولايته التي كان من المفترض أن تستمر 4 سنوات. اضافة اعلان





وقال السلاح في بيان إنّ الجنرال ألفين "أعلن عن نيّته التنحّي في الأول من تشرين الثاني أو قرابة هذا التاريخ".



وأضاف البيان أنّ الجنرال ألفين "سيستمرّ في الخدمة كرئيس للأركان إلى أن يتمّ تأكيد بديل له، ممّا سيتيح الوقت لانتقال سلس للقيادة".



ولم يتّضح في الحال سبب هذا التقاعد المبكر.