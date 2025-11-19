الأمم المتحدة تستنكر زيارة نتنياهو للأراضي السورية

الوكيل الإخباري- استنكرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إلى سوريا واعتبرتها "مقلقة".

اضافة اعلان



وقال الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، تيفان دوجاريك، إن "هذه الزيارة التي جرت علنا وبصورة صريحة تُعد مقلقة على أقل تقدير"، داعيا "إسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".