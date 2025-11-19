الجمعة 2025-11-21 03:57 م
 

الأمم المتحدة تستنكر زيارة نتنياهو للأراضي السورية

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-11-2025 10:52 م

الوكيل الإخباري- استنكرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إلى سوريا واعتبرتها "مقلقة".

اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، تيفان دوجاريك، إن "هذه الزيارة التي جرت علنا وبصورة صريحة تُعد مقلقة على أقل تقدير"، داعيا "إسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة