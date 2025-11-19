الجمعة 2025-11-21 03:59 م
 

ترامب: سأبدأ العمل من أجل حل الأزمة السودانية

الأربعاء، 19-11-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيبدأ العمل من أجل حل الأزمة الناجمة عن الحرب المدمرة المستمرة في السودان منذ إبريل 2023.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين عقب لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "سنبدأ العمل بشأن السودان.. لم أكن أعتقد أنه أمراً صعباً. أنا بارع في حل النزاعات".

وتنخرط الولايات المتحدة في جهود لحل الأزمة عبر المجموعة الرباعية التي تضم أيضاً الإمارات والسعودية ومصر، لكن في حين قبلت قوات الدعم السريع بالخطة التي أعلنتها الرباعية في سبتمبر، لا يزال الجيش يرفض تلك الخطة.

وتنص الخطة على وقف لإطلاق النار وهدنة لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها الدخول في عملية سياسية لحل الأزمة.

وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تحول السودان إلى بؤرة لنشاط الإرهابيين، مع غياب أي أفق لحل النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتأتي تصريحات ترامب الجديدة، مع تزايد الدعوات الدولية المطالبة بوقف الحرب في السودان.

سكاي نيوز
 
 
