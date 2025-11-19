ترامب: سأبدأ العمل من أجل حل الأزمة السودانية

وقال ترامب للصحفيين عقب لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "سنبدأ العمل بشأن السودان.. لم أكن أعتقد أنه أمراً صعباً. أنا بارع في حل النزاعات".
وتنخرط الولايات المتحدة في جهود لحل الأزمة عبر المجموعة الرباعية التي تضم أيضاً الإمارات والسعودية ومصر، لكن في حين قبلت قوات الدعم السريع بالخطة التي أعلنتها الرباعية في سبتمبر، لا يزال الجيش يرفض تلك الخطة.
وتنص الخطة على وقف لإطلاق النار وهدنة لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها الدخول في عملية سياسية لحل الأزمة.
وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تحول السودان إلى بؤرة لنشاط الإرهابيين، مع غياب أي أفق لحل النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتأتي تصريحات ترامب الجديدة، مع تزايد الدعوات الدولية المطالبة بوقف الحرب في السودان.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين