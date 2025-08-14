الإمارات تدين تصريحات رئيس وزراء الكيان

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس، رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية، داعية إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.
