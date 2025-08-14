الإمارات تدين تصريحات رئيس وزراء الكيان

10:24 م

الوكيل الإخباري- عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعدياً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس، رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية، داعية إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.

