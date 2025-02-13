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الاستخبارات الأمريكية تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على إيران

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دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو
الخميس، 13-02-2025 08:10 ص

الوكيل الإخباري - حذرت الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل قد تنفذ هجوما استباقيا ضد البرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر المقبلة، في خطوة ستؤجج التوتر في الشرق الأوسط.

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ووفقا للتقرير الاستخباراتي، فإن الضربة المحتملة لن تؤخر البرنامج النووي الإيراني إلا لأسابيع أو أشهر على الأكثر، لكنها قد تدفع طهران إلى تسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى تصنيع الأسلحة، وهو خط أحمر لكل من واشنطن وتل أبيب.


السيناريوهات المطروحة للهجوم


يبحث المسؤولون الإسرائيليون في خيارين أساسيين للهجوم:


1. هجوم بعيد المدى (Standoff Strike): حيث تطلق الطائرات الإسرائيلية صواريخ باليستية جو-أرض (ALBMs) من خارج المجال الجوي الإيراني، مما يقلل من المخاطر على الطائرات الإسرائيلية.


2. هجوم داخل المجال الجوي الإيراني (Stand-in Attack): وهو الخيار الأكثر خطورة، حيث تخترق الطائرات الإسرائيلية الأجواء الإيرانية وتلقي قنابل خارقة للتحصينات من طراز BLU-109 على المنشآت النووية.


وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافقت مؤخرا على بيع أنظمة توجيه لهذه القنابل لإسرائيل، وأخطرت الكونغرس بذلك الأسبوع الماضي.


المواقف الدولية وردود الفعل


في غضون ذلك، امتنعت الحكومة الإسرائيلية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن التعليق على التقرير.


وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، براين هيوز، بأن ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن واشنطن تفضل الحلول الدبلوماسية، لكنها لن تنتظر إلى الأبد إذا لم تبد طهران استعدادا جادا للتفاوض.


خلاف استخباراتي بين واشنطن وتل أبيب


ورغم تقييمات الاستخبارات الأمريكية بأن الضربة الإسرائيلية لن تعطل البرنامج النووي الإيراني إلا لفترة قصيرة، فإن بعض المسؤولين الإسرائيليين يرون أنها قد تلحق ضررا أكبر بقدرات طهران النووية.


ووفقا لمسؤول أمريكي سابق، فإن هناك "خلافا بين تقديرات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بشأن مدى فاعلية الهجوم".

 

RT

 
gnews

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