ترامب ينهي الحماية القانونية للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا

السبت، 22-11-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينهي "بشكل فوري" الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا.

وأعلن ترامب أمس الجمعة عن قراره على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، مشيرا إلى أن ولاية مينيسوتا كانت "مركزا لنشاط غسل الأموال الاحتيالي".

حيث كتب على "تروث سوشيال": "العصابات الصومالية ترهب سكان تلك الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات مفقودة. أعيدوهم إلى حيث جاءوا. لقد انتهى الأمر".


وتضم مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة. وفر الكثيرون من الحرب الأهلية الطويلة في الصومال الواقعة في شرق إفريقيا وانجذبوا إلى البرامج الاجتماعية الترحيبية التي تقدمها الولاية.


وكان الكونغرس الأمريكي قد أنشأ برنامج منح حالة الحماية المؤقتة في عام 1990، والهدف منه منع ترحيل الأشخاص إلى بلدان تعاني من الكوارث الطبيعية أو الحروب الأهلية أو غيرها من الظروف الخطيرة.

 

