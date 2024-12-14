البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليماحي خلال أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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