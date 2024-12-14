 
السبت 2024-12-14 06:29 م
 

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

البرلمان العربي
البرلمان العربي
السبت، 14-12-2024 04:29 م

الوكيل الإخباري-    طالب رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، من خلال تدمير مقدرات الجيش السوري والبنية التحتية، وتعمده عرقلة جهود استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

اضافة اعلان


جاء ذلك في كلمة ألقاها اليماحي خلال أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 
gnews

أحدث الأخبار

أحمد الشرع

عربي ودولي أحمد الشرع: ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني

عملة سورية

عربي ودولي ارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار

العيسوي يعزي عشيرة الحويان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان

عبد المنعم وريكات

أخبار محلية المجتمع القبلي والتمكين الأمني للدولة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني

أخبار محلية المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة

علم لبنان

عربي ودولي استشهاد لبناني جراء غارة إسرائيلية

محافظة العقبة

أخبار محلية انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة



 




الأكثر مشاهدة