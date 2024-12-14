البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

الوكيل الإخباري- طالب رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، من خلال تدمير مقدرات الجيش السوري والبنية التحتية، وتعمده عرقلة جهود استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

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