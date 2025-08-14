رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

كما استعرض رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
سكاي نيوز
-
