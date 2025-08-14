الخميس 2025-08-14 11:47 م
 

رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

الخميس، 14-08-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-   بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الخميس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.اضافة اعلان


كما استعرض رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

