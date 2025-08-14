الأمم المتحدة: سنراقب اجتماع بوتين وترامب

الوكيل الإخباري- صرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الخميس، بأن الأمم المتحدة ستراقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف دوجاريك: "سنراقب ما سيحدث وسنرى ما سيسفر عنه الاجتماع".



يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض كانا قد أعلنا سابقا عن عقد القمة بين بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس. وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف يوم الخميس، ستبدأ القمة في القاعدة العسكرية إيلمندورف-ريتشاردسون عند الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيعقد الرئيسان أولاً اجتماعا ثنائيا ثم لقاءً موسعا مع الوفود.

وقدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، احتمالات نجاح اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بنحو 75%.



وقال ترامب: "الأمر أشبه بلعبة شطرنج. هذا اللقاء يمهد الطريق للقاء ثان. لكن هناك احتمال بنسبة 25% ألا يحقق هذا اللقاء النجاح المطلوب".