ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي سيوافقان على تسوية النزاع في أوكرانيا.



وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن هذا سيكون لقاء جيدا، لكن الأهم سيكون اللقاء الثاني الذي سنعقده. سننظم اجتماعا يضم الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وأنا، وربما ندعو بعض القادة الأوروبيين. ربما لن نفعل ذلك، هذا غير مؤكد بعد".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث. أعتقد أن الرئيس بوتين سيختار السلام. وأعتقد أن الرئيس زيلينسكي سيختار السلام".



من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أن لقاءه المرتقب مع الزعيم الروسي في ألاسكا سيكون مهما لكل من موسكو وواشنطن.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث في لقائنا. سيكون هذا لقاءً كبير الأهمية، وأعتقد أنه سيكون في غاية الأهمية لروسيا، وسيكون مهما جدا لنا أيضا. مهما لنا فقط بمعنى أننا سننقذ الكثير من الأرواح".



وعندما سُئل عما إذا كان مستعدا لعرض استخراج المعادن الأرضية النادرة في ألاسكا على روسيا، لم يجب ترامب في البداية، وعندما أُعيد طرح السؤال عليه قال إن هذا "غير مهم على الإطلاق"، مختتما حديثه بالقول: "أحاول إنقاذ أرواح الناس".