الخميس 2025-08-14 11:47 م
 

وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية
وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية
 
الخميس، 14-08-2025 11:00 م
الوكيل الإخباري-   تواجه الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار شكوى قضائية من منظمة "إس أو إس راسيزم"، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل على قناة "سي نيوز" بشأن الجزائريين.اضافة اعلان


ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة محاولتها تدارك تصريحاتها، موضحةً:

"من الواضح أنني كنت أقصد الآلاف، وليس الملايين. وبعد تصحيح ذلك، ما زلت أتمسك بتصريحاتي"، وذلك بعد أن أعلنت يوم الجمعة أن "ملايين الجزائريين يستطيعون سحب سكين في المترو، أو في محطة قطار، أو في الشارع، أو في أي مكان، أو ركوب سيارة ودهس حشد من الناس".

واعتبرت منظمة "إس أو إس راسيزم" أن هذه التصريحات قد تشكل إهانة علنية على أساس العرق، معتبرة أنها "تستوفي الشروط اللازمة لتصنيف الجريمة"، وفقا للشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في باريس.

أوضحت نويل لينوار أنها لم تكن تستهدف "الجالية الجزائرية ككل"، التي وصفتها بأنها "تعيش بسلام في فرنسا"، بل "أقلية خاضعة لقانون طرد الأجانب (OQTF) وتستمر في الإقامة في فرنسا".

كما تزعم لينوار أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وإهانات معادية للسامية.

وأشار محامي لينوار إلى تقديم شكوى بتهمة التنمر الإلكتروني.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية

عربي ودولي حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية

ل

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية

ارشيفية

فلسطين القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

ن

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء

وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

عربي ودولي وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

ا

عربي ودولي ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع

زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون

رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

عربي ودولي رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية



 
 





الأكثر مشاهدة