البيت الأبيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة مهمة إلى الأمام"

الوكيل الإخباري- اعتبر البيت الأبيض، الأحد، أن المحادثات في سويسرا بشأن مقترح لإنهاء الحرب في أوكرانيا، شكلت "خطوة مهمة إلى الأمام"، مجددا التأكيد على أن أي اتفاق نهائي يجب أن "يحترم بالكامل" سيادة أوكرانيا.





وقال بيان أميركي أوكراني مشترك أصدرته واشنطن بعد المحادثات في جنيف، أنه "نتيجة للمناقشات، صاغ الطرفان إطارا محدثا ومحسنا لخطة السلام".



والتقى وزير الخارجية ماركو روبيو على رأس وفد أميركي مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في جنيف الأحد، في إطار الجهود للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب التي بدأت في شباط 2022 بهجوم روسيا على أوكرانيا.



وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا حتى 27 تشرين الثاني للموافقة على خطته للسلام، بعد قرابة أربع سنوات من القتال.



لكن كييف تسعى إلى إدخال تعديلات على مسودة الخطة المؤلفة من 28 نقطة والتي تتضمن مجموعة من المطالب الروسية، من بينها تخلي كييف عن أراض وتقليص جيشها والتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.