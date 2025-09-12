الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"

الجمعة 2025-09-12 07:32 م
 

الجمعة، 12-09-2025 06:33 م
الوكيل الإخباري-  صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، بأغلبية ساحقة على "إعلان نيويورك" الذي يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.اضافة اعلان


وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا، و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويتكون الإعلان من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.

وينص "إعلان نيويورك" على "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما يندد بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، ويدعم نشر بعثة الاستقرار الدولية المؤقتة في غزة بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
 
 
