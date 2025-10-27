وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 337 نقطة، ليصل إلى 47544 نقطة، اي بنسبة ارتفاع 0.71 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 432 نقطة ليصل إلى 23637 نقطة، اي نسبة 1.86 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 83 نقطة ليصل إلى 6875 نقطةـ اي نسبة ارتفاع 1.23 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار أمريكي لأول مرة منذ 10 أكتوبر
-
محمد بن راشد: الإمارات اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
اتفاق أميركي صيني يشعل النفط عالميا
-
مصر تعلن عن استثمارات عملاقة بقناة السويس بمليارات الدولارات
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
-
استقرار الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني وانخفاض الين