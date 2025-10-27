ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، بشكل كبير، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 61.32 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 337 نقطة، ليصل إلى 47544 نقطة، اي بنسبة ارتفاع 0.71 بالمئة.



وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 432 نقطة ليصل إلى 23637 نقطة، اي نسبة 1.86 بالمئة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 83 نقطة ليصل إلى 6875 نقطةـ اي نسبة ارتفاع 1.23 بالمئة.

