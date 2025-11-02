الجيش الأميركي يقتل 3 بهجوم على سفينة لتهريب المخدرات في الكاريبي

07:49 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752190 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في البحر الكاريبي السبت، وفق ما أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، في أحدث هجوم من نوعه في المياه الدولية. اضافة اعلان





ونشرت الولايات المتحدة سفنا بحرية في منطقة البحر الكاريبي وأرسلت مقاتلات من طراز أف-35 إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.



وأسفرت أكثر من 15 غارة أميركية على قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في الكاريبي عن مقتل 65 شخصا على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مما أثار انتقادات حكومات دول المنطقة.