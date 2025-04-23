الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ووقوع إصابات

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار دوت في حيفا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل لتحذير السكان من هذا الخطر، مشيرًا إلى أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الصاروخ الذي تم على الأرجح اعتراضه بنجاح".
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن فرقها تتعامل الآن مع إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ.
وتواصل جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في اليمن، إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 120 مدنيًا وإصابة 256 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".
وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".
روسيا اليوم
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