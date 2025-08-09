الجيش اللبناني يحذر من المساس بالسلم الأهلي

الوكيل الإخباري- حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، من مغبة القيام بتحركات احتجاجية غير مدروسة، من شأنها تهديد أمن البلاد وزعزعة الاستقرار الداخلي، في ظل التحديات الاستثنائية التي يواجهها لبنان.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان رسمي، أن المرحلة الراهنة تشهد تصعيدا في الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، إلى جانب أوضاع أمنية دقيقة، ترافقت أخيرا مع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركات احتجاجية، مدعومة بمقاطع فيديو "مفبركة أو قديمة"، تهدف إلى إثارة التوتر بين السكان.



وأكد الجيش التزامه بحماية حرية التعبير السلمي، لأن الحفاظ على الاستقرار أولوية وطنية، مشددا على أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة.



ودعت القيادة كافة السكان إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والتكاتف الوطني، مؤكدة أن الوحدة والتضامن هما السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الراهنة وما تحمله من مخاطر تهدد لبنان على مختلف الأصعدة.

