الأربعاء 2025-07-30 11:39 م
 

الحرس الثوري الإيراني: إذا تكرر العدوان علينا فلن نسمح بتوقف صافرات الإنذار في الكيان الصهيوني

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:48 م

الوكيل الإخباري- حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني، من أن "العدو يهدد بجرأة بشن عدوان جديد"، مشددا على أنه "لن نسمح بتوقف صافرات الإنذار في الكيان الصهيوني".

وأضاف: "عليهم أن يعلموا أنه في حال تكرار العدوان، فقد تتغير طبيعة الرد وساحة المعركة، وستكون ردود الفعل أشد وطأة من ذي قبل".

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وأشار إلى أنه "إذا هاجمت إسرائيل إيران، فإن مبادرة وقف الصراع تقع على عاتقنا"، مضيفا "من الأفضل لكم أولا إزالة الأنقاض من قاعدة العديد، لتروا ما الذي حدث لكم، ثم تتحدثوا بتصريحات فارغة وتهديدات".


وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "ستشهدون نزوحا وفرارا أكبر مما شهدناه في حرب الـ 12 يوما، ولن ندع فرصة لتعمل صافرات الإنذار في إسرائيل، ولن تتاح لكم إمكانية مغادرة الملاجئ".


وفي وقت سابق، أكد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي ايال زامير أنه بالرغم من دخول وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران حيز التنفيذ، إلا أن "أمامهم الكثير من التحديات، ولا وقت للراحة والتراخي".


وفي تصريح مفاجئ، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استئناف الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل في المستقبل القريب.

 

RT

 
 
gnews

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