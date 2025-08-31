الأحد 2025-08-31 01:29 ص
 

الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ(الثأر)

الحوثيين
الحوثيون
 
الأحد، 31-08-2025 12:29 ص
الوكيل الإخباري-   توعّد الحوثيون في اليمن السبت إسرائيل بـ"الثأر" بعد إعلان مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء قبل يومين.اضافة اعلان


وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة: "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر" مضيفا متوجها لإسرائيل "تنتظركم أيام سوداوية".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة

الحوثيين

عربي ودولي الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ(الثأر)

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين 76 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

أبو عبيدة

فلسطين إعلام عبري: تقديرات عسكرية بنجاح عملية تصفية أبو عبيدة

اختتام دورة متقدمة في التحكيم

أخبار محلية اختتام دورة متقدمة في التحكيم

شعار جامعة الدول العربية

فلسطين "اللجنة الوزارية بشأن غزة" تدعو الإدارة الأميركية لإعادة النظر بقرار عدم منح تأشيرات لوفد فلسطين

الدنمارك

عربي ودولي الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة