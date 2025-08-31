الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ(الثأر)

12:29 ص

الوكيل الإخباري- توعّد الحوثيون في اليمن السبت إسرائيل بـ"الثأر" بعد إعلان مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء قبل يومين. اضافة اعلان





وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة: "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر" مضيفا متوجها لإسرائيل "تنتظركم أيام سوداوية".