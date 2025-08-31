الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ(الثأر)

وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة: "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر" مضيفا متوجها لإسرائيل "تنتظركم أيام سوداوية".
-
