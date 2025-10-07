الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم

وقال المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي، إن الجماعة داهمت مقرات الأمم المتحدة في صنعاء واحتجزت عددًا من العاملين.
وأدان الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بشدة هذه الاعتقالات، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين والعاملين الإنسانيين في اليمن.
واحتجز الحوثيون في اليمن تسعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، وفق ما أكده المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، موضحًا أن العدد الإجمالي للعاملين المحتجزين تعسفيًا منذ عام 2021 ارتفع إلى 53.
وأشار دوجاريك إلى أن الجماعة داهمت في وقت سابق مقرات للأمم المتحدة في صنعاء واحتجزت عددًا من موظفيها، عقب غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الحوثي وعدد من المسؤولين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة استمرار الاحتجازات التعسفية لموظفيه وشركائه، إلى جانب الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول المنظمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، داعيًا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية".
