ترامب: لم يسبق لأحد أن أوقف 8 حروب في 8 أشهر كما فعلت

الخميس، 09-10-2025 10:44 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يخطط للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، آملاً أن يكون هناك تزامناً مع عملية إطلاق سراح الرهائن.اضافة اعلان


وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "آمل أن أكون في الشرق الأوسط عندما يتم إطلاق سراح الرهائن"، مشيراً إلى أنه "لم يحدث أن تمكن أحد من وقف ثماني حروب في ثمانية أشهر كما فعلت".
 
 
