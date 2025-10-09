ترامب: لم يسبق لأحد أن أوقف 8 حروب في 8 أشهر كما فعلت

10:44 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يخطط للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، آملاً أن يكون هناك تزامناً مع عملية إطلاق سراح الرهائن.





وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "آمل أن أكون في الشرق الأوسط عندما يتم إطلاق سراح الرهائن"، مشيراً إلى أنه "لم يحدث أن تمكن أحد من وقف ثماني حروب في ثمانية أشهر كما فعلت".

