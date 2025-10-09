حماس تحمل الاحتلال مسؤولية المجازر وتدعو الوسطاء للتدخل لوقف القصف

10:59 م

الوكيل الإخباري- طالبت حركة حماس الوسطاء والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفتها بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، داعية إلى التدخل الفوري لإلزامه بوقف قصف المدنيين. اضافة اعلان





وقالت الحركة في بيان عاجل إن "المجازر الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال تكشف إصرار حكومته على مواصلة الإبادة حتى اللحظة الأخيرة"، مؤكدة أن ما جرى غرب مدينة غزة "يهدف إلى التشويش على جهود الوسطاء وتعطيل مساعي تنفيذ الاتفاق المرتقب".



وأشارت حماس إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يهدد بنسف المساعي الجارية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بوقف هذه الجرائم فوراً.





