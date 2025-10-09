فليتشر: الفرق الأممية جاهزة لإيصال المساعدات إلى غزة

10:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749300 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس إدارة الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في الأمم المتحدة، توم فليتشر اليوم، أن الفرق الأممية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق المساعدات في غزة فور وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وقال فليتشر في مؤتمر صحفي، إن "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام يجب أن تكون أساسًا للعمل المنقذ للحياة في المنطقة، ولإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، لذا يجب أن نغتنم هذه اللحظة بإرادة جماعية وعزم وسخاء".



وأوضح، أن من بين الجهود التي تعتزم الفرق الإنسانية للأمم المتحدة القيام بها وفقًا للخطة زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة يوميًا لتكون بالمئات وتوسيع نطاق توفير الغذاء في جميع أنحاء غزة ليصل إلى 2.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية ودعم المخابز والمطابخ المجتمعية بالإضافة إلى دعم الرعاة والصيادين في استعادة سبل عيشهم.



وأضاف المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة ستقوم بتوفير مساعدات نقدية إلى 200 ألف أسرة لتغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية وتعزيز قدرتهم على التكيف ومنحهم الإحساس بالكرامة لشراء ما يريدونه بأنفسهم.

