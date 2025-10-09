الجمعة 2025-10-10 12:06 ص
 

فليتشر: الفرق الأممية جاهزة لإيصال المساعدات إلى غزة

فليتشر: الفرق الأممية جاهزة لإيصال المساعدات إلى غزة
فليتشر: الفرق الأممية جاهزة لإيصال المساعدات إلى غزة
 
الخميس، 09-10-2025 10:56 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس إدارة الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في الأمم المتحدة، توم فليتشر اليوم، أن الفرق الأممية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق المساعدات في غزة فور وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وقال فليتشر في مؤتمر صحفي، إن "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام يجب أن تكون أساسًا للعمل المنقذ للحياة في المنطقة، ولإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، لذا يجب أن نغتنم هذه اللحظة بإرادة جماعية وعزم وسخاء".

وأوضح، أن من بين الجهود التي تعتزم الفرق الإنسانية للأمم المتحدة القيام بها وفقًا للخطة زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة يوميًا لتكون بالمئات وتوسيع نطاق توفير الغذاء في جميع أنحاء غزة ليصل إلى 2.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية ودعم المخابز والمطابخ المجتمعية بالإضافة إلى دعم الرعاة والصيادين في استعادة سبل عيشهم.

وأضاف المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة ستقوم بتوفير مساعدات نقدية إلى 200 ألف أسرة لتغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية وتعزيز قدرتهم على التكيف ومنحهم الإحساس بالكرامة لشراء ما يريدونه بأنفسهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الصفدي يشارك في اجتماع باريس لتنفيذ مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع باريس لتنفيذ مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة

ا

أخبار محلية اتحاد الجمعيات الخيرية يثمّن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

المهندس رامي أبو خضرة .. مبارك النجاح

مناسبات المهندس رامي أبو خضرة .. مبارك النجاح

موسكو: تأجيل انعقاد القمة العربية الروسية

عربي ودولي موسكو: تأجيل انعقاد القمة العربية الروسية

ا

أسواق ومال ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية

ا

اقتصاد محلي غرفة صناعة إربد تؤكد دعمها لصناعة الأثاث المحلي وفتح الأسواق الخارجية

ا

فلسطين زعيم الحوثيين يكشف موقفهم من استمرار العمليات ضد إسرائيل على خلفية اتفاق غزة

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية المجازر وتدعو الوسطاء للتدخل لوقف القصف

عربي ودولي حماس تحمل الاحتلال مسؤولية المجازر وتدعو الوسطاء للتدخل لوقف القصف



 
 





الأكثر مشاهدة