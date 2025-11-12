الخارجية الأميركية: أولوية إيران تمويل الإرهاب وليس أزمة المياه

وأضاف البيان أن النظام الإيراني، بدلاً من معالجة هذه الحاجات الأساسية، قام هذا العام بتهريب مليار دولار من العملات الصعبة إلى حزب الله. وأضاف أن تمويل الإرهاب وإحداث عدم الاستقرار في المنطقة يحظيان بالأولوية على حساب تلبية احتياجات الشعب الإيراني الأساسية".
وتابع البيان أن "الشعب الإيراني يستحق قيادة تهتم بصحته ورفاهيته ومستقبله، لا نظاماً يضحي برفاهيته في سبيل أهدافٍ مدمّرة".
العربية

