إعلام عبري: المغرب تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس

وجاء في منشور الموقع العبري: "لأول مرة منذ 7 أكتوبر، ستسمح المغرب للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس.
ووفقا للموقع، جاء هذا القرار بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجف ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.
ويأتي استئناف الرحلات في أعقاب مناقشات حول إمكانية استئناف الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب، بعد تجديد التنسيق بين الجهات المسؤولة عن النقل والأمن في الأشهر الأخيرة.
وكانت الرحلات المباشرة قد توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.
روسيا اليوم
-
