انتخاب الكينية فيبي اوكوا قاضية في محكمة العدل الدولية

الوكيل الإخباري- انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن، الكينية فيبي اوكوا لعضوية محكمة العدل الدولية كقاضية.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن فيبي أوكوا (كينيا) حصلت على الأغلبية المطلقة في كلا الجهازين، وجرى انتخابها كعضو في محكمة العدل الدولية لتتولى منصبها لفترة تبدأ اليوم، وتنتهي في 5 شباط 2027.


