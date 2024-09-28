الخارجية الإيرانية: نتائج تقاعس المجتمع الدولي تجاه جرائم الصهاينة ستنعكس على العالم قريبا

وقال كنعاني عبر حسابه بموقع إكس "في ظل تقاعس الحكومات والهيئات الدولية، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تجاه الجرائم البشعة وغير المسبوقة للنظام الصهيوني في فلسطين ولبنان، والدعم الكامل العسكري والسياسي والاقتصادي من الولايات المتحدة لهذا النظام المجرم، فإن دور الشعوب في دعم فلسطين ولبنان حاسم ومؤثر".
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