الخارجية الإيرانية: نتائج تقاعس المجتمع الدولي تجاه جرائم الصهاينة ستنعكس على العالم قريبا

الوكيل الإخباري- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "وحشية الصهيونية تهديد للعالم أجمع"، وحذر من أن "تأثير تقاعس العالم تجاه جرائم النظام الصهيوني المرعب والمتمرد، ستنعكس على العالم قريبا".

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