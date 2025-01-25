الدفاع الروسية: استهداف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقة خلال يوم

الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية اليوم السبت بأن قواتها شنت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية على تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقة خلال آخر يوم، فيما بلغت خسائر العدو نحو 1400 جندي.



جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

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فقد العدو نحو 45 عسكريا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال".



سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب " على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وألحقت بالقوات والمعدات المعادية في خاركوف ودونيتسك خسائر تجاوزت 400 عسكري.



حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الجنوب" وضعها التكتيكي في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 210 جنود.



سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وبلغت خسائر العدو هناك نحو 550 عسكريا.



واصلت تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بتشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، حيث فاقت الخسائر الأوكرانية 170 عسكريا.



ألحقت مجموعة قوات "دنيبر" خسائر بالقوات والمعدات المعادية في خيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 45 عسكريا.



إصابة بنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة، ومواقع للتدريب على استخدامها القتالي.



تدمير 3 صواريخ من أنظمة HIMARS الأمريكية و44 طائرة مسيرة.