السعودية تدعو المعتمر إلى توثيق التعاملات المالية عبر المنافذ المعتمدة

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": في العمرة، وثق تعاملاتك المالية عبر المنافذ المعتمدة، بالتعامل مع الصرافات المرخصة، وتجنّب الأشخاص والجهات غير الرسمية.
وأضافت: عند استلام وتحويل الأموال، احرص على الاطلاع على ترخيص مزاولة النشاط، وأسعار الصرف بالتاريخ واليوم.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم نسيان المطالبة بإيصال المعاملة التي تم إجراؤها.
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