السعودية تدعو المعتمر إلى توثيق التعاملات المالية عبر المنافذ المعتمدة

الوكيل الإخباري- نبّهت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن التعامل أثناء أداء العمرة عبر المنافذ المعتمدة للتعاملات المالية يعني الالتزام بالأنظمة، والحرص على موثوقية المعاملات.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": في العمرة، وثق تعاملاتك المالية عبر المنافذ المعتمدة، بالتعامل مع الصرافات المرخصة، وتجنّب الأشخاص والجهات غير الرسمية.



وأضافت: عند استلام وتحويل الأموال، احرص على الاطلاع على ترخيص مزاولة النشاط، وأسعار الصرف بالتاريخ واليوم.



وشددت الوزارة على ضرورة عدم نسيان المطالبة بإيصال المعاملة التي تم إجراؤها.