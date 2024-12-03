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السعودية تدعو المعتمر إلى توثيق التعاملات المالية عبر المنافذ المعتمدة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 07:08 ص

الوكيل الإخباري-   نبّهت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن التعامل أثناء أداء العمرة عبر المنافذ المعتمدة للتعاملات المالية يعني الالتزام بالأنظمة، والحرص على موثوقية المعاملات.

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وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": في العمرة، وثق تعاملاتك المالية عبر المنافذ المعتمدة، بالتعامل مع الصرافات المرخصة، وتجنّب الأشخاص والجهات غير الرسمية.


وأضافت: عند استلام وتحويل الأموال، احرص على الاطلاع على ترخيص مزاولة النشاط، وأسعار الصرف بالتاريخ واليوم.


وشددت الوزارة على ضرورة عدم نسيان المطالبة بإيصال المعاملة التي تم إجراؤها.

 

 

 
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