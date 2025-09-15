السوداني: الاعتداء على قطر يبعث برسالة سلبية

وأضاف أن استمرار سياسات إسرائيل دون رادع سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، ولن يحقق الأمن لأي طرف، مؤكدًا أن "أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي".
واقترح السوداني إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر الشقيقة، داعيًا إلى التعامل مع أي اعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية باعتباره تهديدًا لكل دول الكتلتين.
كما اقترح وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة.
